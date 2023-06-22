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Войнаровски: трёхсторонний обмен с участием Порзингиса распался

Войнаровски: трёхсторонний обмен с участием Порзингиса распался
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Известнейший инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о том, что трёхсторонний обмен между «Бостон Селтикс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс», в результате которого центровой Кристапс Порзингис переходил бы в стан «кельтов», распался.

Трейд провалился из-за того, что «Клипперс» попросили дополнительное время для принятия решения, но «Селтикс» отказались ждать команду из Лос-Анджелеса.

Как далее сообщает Войнаровски, «Уизардс» всё ещё пытаются обменять Кристапса в «Бостон». Для этого им нужно убедить игрока, чтобы он активировал опцию контракта на следующий год суммой в $ 36 млн. Иначе Порзингис станет свободным агентом. Решение должно быть принято сегодня, иначе латвийский игрок автоматически выйдет на рынок свободных агентов.

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