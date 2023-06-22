Войнаровски: «Селтикс» и «Уизардс» договорились об обмене Кристапса Порзингиса

Известнейший инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о том, что «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс» смогли договориться об обмене латвийского центрового Кристапса Порзингиса в стан «кельтов».

В трейде участвовала и третья команда — «Мемфис Гриззлиз». В «Мемфис» отправится защитник Маркус Смарт, а в Вашингтон — разыгрывающий Тайас Джонс, а также форварды Данило Галлинари и Майк Мускала . «Гриззлиз» направит в «Селтикс» два пика первого раунда (2023 и 2024).

Изначально третьей стороной сделки был «Лос-Анджелес Клипперс». Детали трейда состояли в том, что латвиец станет игроком «Бостона», Маркус Моррис и компенсация в виде пиков отправятся в «Вашингтон», а Малкольм Брогдон перейдёт в «Клипперс».

Позже сделка сорвалась, из-за того, что «Клипперс» попросили дополнительное время для принятия решения, но «Селтикс» отказались ждать команду из Лос-Анджелеса.

«Вашингтон» продолжили попытки обмена игрока и смогли убедить Кристапса активировать опцию на следующий сезон, чтобы он был доступен для обмена. Если бы Порзингис не согласился, он бы вышел на рынок свободных агентов.