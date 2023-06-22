Десмонд Бэйн отреагировал на обмен Маркуса Смарта в «Мемфис»

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Десмонд Бэйн отреагировал на переход в команду защитника Маркуса Смарта в рамках крупного трёхстороннего обмена.

В рамках сделки Смарт перешёл в «Мемфис», а центровой «Вашингтон Уизардс» — в «Бостон Селтикс». Кроме того, «кельты» получили от «Мемфиса» два пика первого раунда 2023 и 2024 годов. В стан «Вашингтона» отправились Тайас Джонс, Данило Галлинари и Майк Мускала.

«Реально, я проснулся от этих новостей и теперь я встал. Давай сделаем это, Маркус!» — написал Бэйн на своей странице в социальных сетях.

Маркус Смарт в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 11,5 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 6,3 результативные передачи.

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