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Источник: Домантас Сабонис пропустит чемпионат мира по двум причинам

Источник: Домантас Сабонис пропустит чемпионат мира по двум причинам
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Форвард «Сакраменто Кингз» и сборной Литвы Домантас Сабонис не выступит на чемпионате мира по баскетболу в Филиппинах, Японии и Индонезии, который стартует в августе. Об этом сообщает издание Basket News со ссылкой на свои источники.

По информации источника, Сабонис пропустит турнир из-за тяжёлого восстановления после клубного сезона-2022/2023 – он до сих пор залечивает травму большого пальца, полученную во время матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Помимо этого, он до сих находится на стадии неопределённости по поводу нового контракта с «Сакраменто Кингз». В данный момент идут активные переговоры между клубом и игроком.

Сообщается, что место Сабониса в сборной Литвы должен занять форвард «Монако» Донатас Матеюнас.

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