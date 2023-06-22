«Удар под дых, полный шок». Источник раскрыл реакцию Маркуса Смарта на обмен в «Мемфис»

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт болезненно отреагировал на свой обмен в «Мемфис Гриззлиз». Об этом информирует Boston Globe со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Это был удар под дых. «Полный шок», — сказал один из источников.

Сообщается, что Смарт во время общения со своими ближайшими доверенными лицами вскоре после новости об обмене выразил обиду, что из всех защитников «Селтикс» команда решила расстаться именно с ним. Смарт верил, что вместе с «Бостоном» может стать чемпионом НБА. Кроме того, подчёркивается, что в «Селтикс» Маркус хотел завершить карьеру.

При этом, по словам источников, Смарт быстро перезагрузился и напомнил своим близким, что, каким бы обидным ни казался предстоящий обмен, в конечном счёте это бизнес.

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