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Президент УНИКСа: переговоры с Воронцевичем идут, вынуждены предлагать условия ниже

Президент УНИКСа: переговоры с Воронцевичем идут, вынуждены предлагать условия ниже
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о продлении контракта форварда Андрея Воронцевича.

«Вопрос по продлению контракта с Андреем Воронцевичем на данный момент остаётся открытым. Он пока никуда не перешёл, и у нас нет контракта. Переговоры идут. Мы, конечно, несколько условия меняем. Нужно пристраиваться к бюджету. Я не могу раскрыть вам карты. Но доллар и евро возросли, а мы от спонсоров в рублях получаем. Поэтому условия вынуждают быть несколько экономнее. По этой причине части игроков предлагаем немножко снизить условия. Вы, наверное, знаете, что ЦСКА сейчас тоже предлагает своим игрокам пойти на некоторые уступки по финансовым условиям. Мы тоже в этом плане работаем с российскими игроками. С иностранными уступок, конечно, нет. Напротив. Они считают, что, вот, чемпионы, и давайте повышать», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

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