Президент УНИКСа: другие команды пытались перетянуть Лабери, но ему понравилось в Казани
Поделиться
Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о продлении контрактов с французским форвардом Луи Лабери и американским центровым Джаленом Рейнольдсом.
«Конечно, сохранение в составе этих баскетболистов важно для нас. Это очень хорошие игроки. Как шли переговоры? С Рейнольдсом вообще трудностей не было. Ему понравилось в Казани. И Лабери тоже. Наш француз говорит, что Казань не хуже Парижа. Но у Луи были некоторые вопросы. Мы стали чемпионами, и вроде бы цена возрастает на игроков. И пытались баскетболистов перетягивать в другие команды. И перетянуть в основном как раз хотели Лабери. В общем, в этом плане были некоторые трудности, но главное, что в конечном итоге всё получилось», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».
Комментарии
- 23 июня 2023
-
22:17
-
21:59
-
21:25
-
20:42
-
20:26
-
20:07
-
19:28
-
19:08
-
18:57
-
18:09
-
17:56
-
17:44
-
17:18
-
16:45
-
16:34
-
16:09
-
16:02
-
15:39
-
15:26
-
15:15
-
15:04
-
14:26
-
14:05
-
13:50
-
13:12
-
12:46
-
12:33
-
12:23
-
12:02
-
11:35
-
11:04
-
10:31
-
10:04
-
09:33
-
09:15
Партнерский контент