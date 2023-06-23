Президент УНИКСа: другие команды пытались перетянуть Лабери, но ему понравилось в Казани

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о продлении контрактов с французским форвардом Луи Лабери и американским центровым Джаленом Рейнольдсом.

«Конечно, сохранение в составе этих баскетболистов важно для нас. Это очень хорошие игроки. Как шли переговоры? С Рейнольдсом вообще трудностей не было. Ему понравилось в Казани. И Лабери тоже. Наш француз говорит, что Казань не хуже Парижа. Но у Луи были некоторые вопросы. Мы стали чемпионами, и вроде бы цена возрастает на игроков. И пытались баскетболистов перетягивать в другие команды. И перетянуть в основном как раз хотели Лабери. В общем, в этом плане были некоторые трудности, но главное, что в конечном итоге всё получилось», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».