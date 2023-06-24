Кроуфорд — о Вембаньяме: непонятно, какой из его уникальных навыков выстрелит первым

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне телеведущий Джамал Кроуфорд высказался по поводу перспектив Виктора Вембаньямы.
«Он так уникален в своём наборе навыков, что непонятно, какой из них выстрелит первым. Он может бросать с дальней дистанции, он отлично исполняет броски со средней дистанции, также он хорош в «краске» и в посте. Совершенно непонятно, какой из этих навыков станет для него основным в начале его карьеры, потому что игра в НБА отличается от всего, что у него было в карьере», — сказал Кроуфорд на Dan Patrick Show.
Напомним, 19-летний Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА. Центровой начнёт выступления в лиге с сезона-2023/2024. В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда уступила «Монако» со счётом 0-3.
Вембаньяма побывал в Нью-Йоркском метро
- 24 июня 2023
-
09:00
-
08:27
-
08:11
-
07:51
-
07:27
-
07:04
-
06:21
-
06:00
-
05:49
-
05:24
-
00:57
-
00:40
- 23 июня 2023
-
23:56
-
23:40
-
22:52
-
22:17
-
21:59
-
21:25
-
20:42
-
20:26
-
20:07
-
19:28
-
19:08
-
18:57
-
18:09
-
17:56
-
17:44
-
17:18
-
16:45
-
16:34
-
16:09
-
16:02
-
15:39
-
15:26
-
15:15