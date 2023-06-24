Кроуфорд — о Вембаньяме: непонятно, какой из его уникальных навыков выстрелит первым

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне телеведущий Джамал Кроуфорд высказался по поводу перспектив Виктора Вембаньямы.

«Он так уникален в своём наборе навыков, что непонятно, какой из них выстрелит первым. Он может бросать с дальней дистанции, он отлично исполняет броски со средней дистанции, также он хорош в «краске» и в посте. Совершенно непонятно, какой из этих навыков станет для него основным в начале его карьеры, потому что игра в НБА отличается от всего, что у него было в карьере», — сказал Кроуфорд на Dan Patrick Show.

Напомним, 19-летний Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА. Центровой начнёт выступления в лиге с сезона-2023/2024. В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда уступила «Монако» со счётом 0-3.

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