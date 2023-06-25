Женские сборные Бельгии, Испании, Венгрии, Сербии и Германии попали на отбор ОИ-2024

В субботу, 24 июня, на проходящем в Любляне и Тель-Авиве женском чемпионате Европы сборные Германии и Сербии одержали победы над Чехией и Черногорией соответственно в матчах классификационного турнира за 5-8 места и забронировали себе участие в межконтинентальных отборочных турнирах на Олимпийские игры-2024.

Они присоединились к Венгрии, Бельгии, Франции и Испании, которые ранее добрались до полуфиналов Евробаскета-2023. При этом француженки выступят в олимпийской квалификации, несмотря на то что имеют гарантированное место на ОИ в качестве страны-хозяйки Игр.

Межконтинентальные квалификационные турниры у женщин на ОИ-2024 запланированы на февраль следующего года. В них, помимо шести указанных европейских команд, примут участие ещё 10 сборных, которые пока не определены, с других континентов. На турнирах будет разыграно 10 мест на Играх в Париже.

Кроме Франции на данный момент на ОИ квалифицировалась только сборная США, как чемпион мира – 2022. Несмотря на это американки также имеют возможность попасть на межконтинентальные отборочные турниры к Играм-2024.