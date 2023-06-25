Источник: Дэмьен Лиллард не был рад тому, что «Портленд» использовал свой драфт-пик

Журналист Шон Хайкин сообщил, что звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и его помощники не были рады тому, что команда решила использовать свой пик на минувшем драфте вместо того, чтобы использовать выбор на драфте как часть потенциальной сделки для улучшения команды.

На драфте 2023 года «Трэйл Блэйзерс» задрафтовали под третьим номером защитника Скута Хендерсона. Сразу после церемонии Хендерсон заявил, что не хотел бы, чтобы Лиллард уходил из команды: «Если мы объединим наши таланты, то другим не поздоровится».

Также позавчера, 23 июня, генеральный менеджер команды пообещал звезде усиление состава перед следующим сезоном: «Мы долго разговаривали с Дэмьеном во вторник. Обсуждали возможности усиления команды путём обмена. Дэмьен хочет, чтобы это сработало, и он бросает нам вызов, чтобы это было сделано, что более чем справедливо. Он это заслужил».