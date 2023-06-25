Амен Томпсон продемонстрировал знания в области драфта НБА

Новоиспечённый игрок «Хьюстон Рокетс» Амен Томпсон в видео для TikTok продемонстрировал впечатляющие знания в истории драфтов НБА. Ему было задано 14 вопросов, где надо было выбрать из пары баскетболистов того, чей номер на драфте был выше. Томпсон дал 13 правильных ответов.

Амен был задрафтован под четвёртым номером, а его брат-близнец Осар — под пятым. Таким образом, братья Томпсоны стали первыми братьями, которых задрафтовали в топ-5.

«Думаю, круто, что меня выбрали первее моего брата. Но в любом случае, кого бы из нас ни выбрали первым, мы были бы счастливы. Это очень многое значит для нашей семьи — видеть, как вся тяжёлая работа окупилась. То, что мы были задрафтованы подряд, то что мы первые братья-близнецы, которых задрафтовали в топ-5, — это многое значит», — заявил Томпсон на пресс-конференции после драфта.