Билл Симмонс: «Бостон» был командой Смарта, Тейтума и Брауна

Известный американский журналист, эксперт Билл Симмонс высказался по поводу ухода Маркуса Смарта из «Бостон Селтикс».

«Маркус был в команде девять лет и чувствовал, что это его команда. Его, Тейтума и Брауна. Это была «большая тройка», и его слово было далеко не последним в раздевалке и на площадке. Я думаю, его было очень трудно посадить на скамейку запасных. Это стало реальностью тогда, когда к нему начали относиться как к Тейтуму и Брауну», — приводит слова Симмонса Fadeaway World.

Напомнях, на днях известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс» смогли договориться об обмене латвийского центрового Кристапса Порзингиса в стан «кельтов».

В сделке участвовала и третья команда — «Мемфис Гриззлиз». В «Мемфис» отправится защитник Маркус Смарт, а в «Вашингтон» — разыгрывающий Тайас Джонс, а также форварды Данило Галлинари и Майк Мускала. «Гриззлиз» отправят в «Селтикс» два пика первого раунда (2023 и 2024).