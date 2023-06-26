Диллон Брукс планирует подписать контракт на сумму не менее $ 12 млн

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс, который выйдет на рынок свободных агентов, планирует в предстоящем межсезонье подписать контракт на сумму не менее $ 12 млн. Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн.
Напомним, после завершения сезона Брукс был проинформирован о решении «Мемфиса» не продлевать с ним контракт. Это произошло во время встреч с представителями команды.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Брукс принял участие в 79 матчах, в которых в среднем набирал 14,1 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,5 передачи. Ранее сообщалось, что Диллон стал лидером в списке игроков, в адрес которых было написано наибольшее количество негативных сообщений в «Твиттере» за 60 дней.
Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:
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