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Появились фотографии новых именных кроссовок Янниса Адетокунбо

Появились фотографии новых именных кроссовок Янниса Адетокунбо
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В сети появились фотографии новых именных кроссовок звёздного греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо Nike Zoom Freak 5.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» Янниса сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4. По итогам регулярного сезона НБА «Бакс» заняли первую строчку в Восточной конференции, «Хит» же были лишь восьмыми.

После этого «Милуоки» уволил Майка Буденхольцера и назначил нового тренера — Эдриана Гриффина, бывшего ассистента главного тренера «Торонто Рэпторс».

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