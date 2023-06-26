Бывший ассистент главного тренера ЦСКА Денис Годлевский вошёл в штаб Лукича в «Пари НН»

БК «Пари Нижний Новгород» сообщил, что бывший помощник главного тренера ЦСКА Денис Годлевский пополнил тренерский штаб команды.

«Новым ассистентом Зорана Лукича в «Пари Нижний Новгород» стал специалист из системы ЦСКА Денис Годлевский. В прошлом сезоне он помогал Эмилу Райковичу на посту главного тренера основы армейского клуба.

Денис Годлевский родился 19 мая 1983 года в Нижнем Тагиле. Карьеру начал в местном СДЮСШОР «Старый Соболь», где проработал с 2000 по 2006 год.

В 2006 году перебрался в СДЮСШОР ЦСКА, а в 2009-м получил приглашение от Сергея Базаревича на должность скаута в клубе «Динамо». Через год его новым местом работы стали самарские «Красные крылья», где он провёл четыре сезона с 2010 по 2014 год. Параллельно Годлевский занимался скаутингом для юношеской, а затем основной сборной России.

В 2015-м он вернулся в ЦСКА и стал скаутом главной команды, а при новом наставнике армейцев Райковиче в 2022-м занял должность ассистента тренера. За семь лет в московском клубе Годлевский помог команде стать двукратным чемпионом Евролиги (2016 и 2019 годы), шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ и России (2015–2019 и 2021). Кроме того, на его счету бронзовая медаль Универсиады-2015 вместе с национальной командой», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижегородского клуба.