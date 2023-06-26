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Президент Итальянской федерации баскетбола раскритиковал решение Банкеро выступать за США

Президент Итальянской федерации баскетбола раскритиковал решение Банкеро выступать за США
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Президент Итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи высказался о решении тяжёлого форварда «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро выступать за сборную США.

«Это было законное решение, но он мог позвонить и сообщить нам об этом. Вместо этого мы узнали о его решении из газет. В последние несколько дней он был в Милане, и, несмотря на наши договорённости с его агентством, он уклонился от встречи с тренером Поццекко.

Предательство, особенно в баскетболе, — это слишком сильное слово. Подобные ситуации случаются, и лично я к этому привык. Но он обманул нас, мы построили для него отличную коммерческую стратегию. Теперь нам нужно превратить это разочарование в позитивную энергию, я уверен, что наш тренер сможет это сделать», — приводит слова Петруччи La Gazzetta dello Sport.

Напомним, у Паоло Банкеро есть два гражданства — итальянское и американское.

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