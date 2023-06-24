Новичок года в НБА сыграет за сборную США на чемпионате мира – 2023

Новичок года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро примет участие в чемпионате мира по баскетболу, который стартует в августе, в составе сборной Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на свои источники.
Чемпионат мира по баскетболу – 2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Филиппинах, Японии и Индонезии. Перед стартом турнира сборная США запланировала провести пять товарищеских матчей. Регулярный сезон в НБА начнётся 17 октября.
Напомним, Паоло Банкеро имеет два гражданства – итальянское и американское. Ранее баскетболист принял решение выступать за европейскую сборную, вызывался в сборную Италии для участия в квалификационных матчах к чемпионату Европы, но не сыграл ни в одном матче.
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