Ерёмин: пока мы отрезаны от мировой арены, надо развивать баскетбол внутри страны

Чемпион мира в составе сборной СССР Станислав Ерёмин высказался о развитии российских игроков в условиях отстранения от международных стартов.

«Нам сейчас, пока мы отрезаны от мировой арены, нужно многое пересмотреть, повернуться лицом к российскому баскетболу, ревизовать его. Что это значит? Первая задача — вкладываться в молодёжь. Нужно увеличивать количество соревнований, улучшать селекцию, наладить подготовку молодых игроков и тренеров. Если не будем вести эту работу, можем провалиться за эти годы очень сильно.

Можно ли развиваться, не играя в еврокубках и на чемпионатах мира? Конечно, до поры до времени. Пока игроки молодые, они могут играть между собой, отсутствие соревнований на уровне сборных, в Европе не так сильно на них сказывается. А вот тем, кому 25–27 лет, нужны матчи на международной арене, новый опыт. Ты прогрессируешь, когда сталкиваешься с другим стилем баскетбола.

Я могу вспомнить Советский Союз. Там команды из российской части страны играли с грузинами, прибалтами, украинцами, между собой даже — этого хватало для того, чтобы совершенствоваться. Сейчас мы варимся в собственном соку. Нам очень сильно не хватает встреч на международном уровне для обогащения. Понятно, что всё упирается в политику, она главный фактор, препятствующий росту мастерства игроков. Но, раз с политикой ничего не сделаешь, надо развивать баскетбол, как это возможно, внутри страны», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».