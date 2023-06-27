Инсайдер: «Лейкерс» повторят любое предложение, которое поступит Остину Ривзу

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Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» намерено повторить любое предложение, которое поступит будущему ограниченно свободному агенту, атакующему защитнику Остину Ривзу. Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн.

Отмечается, что «Лейкерс» повторят даже теоретическое предложение со стороны других команд на четыре года и $ 100 млн долларов. Ранее «Хьюстон Рокетс» проявлял интерес к баскетболисту.

В минувшем розыгрыше плей-офф 25-летний Ривз принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 16,9 очка, 4,6 передачи и 4,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,4, трёхочковых — 44,3.

Напомним, известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должен сохранить японского форварда Руи Хатимуру и Остина Ривза для успешного выступления в следующем сезоне.