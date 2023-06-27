В МБА попрощались с Владиславом Одиноковым

ПБК МБА попрощался с российским форвардом Владиславом Одиноковым, который вчера подписал контракт с казанским УНИКСом.

«Владислав Одиноков остаётся в УНИКСе

Вторую половину прошлого сезона защитник провёл в Казани на правах аренды, став вместе с командой чемпионом Единой Лиги ВТБ.

Желаем Владиславу успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении команды.

23-летний россиянин перешел в казанский УНИКС из МБА в середине января текущего года. В 12 матчах Единой лиги ВТБ в бело-зелёной форме Одиноков в среднем проводил на площадке чуть более пяти минут, набирая 2,2 очка при 56% попаданий из-за дуги и 100% реализации двухочковых бросков.

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о заключении контракта с Одиноковым.