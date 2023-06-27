Тренер сборной Франции Колле: будет ли Эмбиид в составе на ЧМ? Не в этом году

Тренер сборной Франции по баскетболу Венсан Колле поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира и заявил, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не поможет его команде, несмотря на получение гражданства.
«НБА вынуждает сильно сокращать время подготовки, это будет очень интенсивный турнир. У нас есть ожидания, амбиции, мы знаем, что это будет трудная группа и трудный путь. Мы едем туда без страха и всегда идём к победе. Сначала мы должны выйти в четвертьфинал. Это будет нелегко с такими командами, как Канада, Латвия, Бразилия, Испания… Это будет нелегко. Если нам это удастся, то далее в плей-офф возможно всё. Вы видели это в прошлом году. Сербия была фаворитом и вылетела в четвертьфинале. Это был один из самых больших сюрпризов.
Будет ли в команде Джоэл Эмбиид? Не в этом году. Мы не знаем, что будет дальше. Ему решать. Мы ожидаем его решения и надеемся, что он выберет нас», — приводит слова Колле Telegraf.
Джоэл Эмбиид имеет гражданства Камеруна, США и Франции, но до сих пор не определился, за какую сборную он намерен выступать.
Напомним, чемпионат мира по баскетболу – 2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, на Филиппинах и в Японии.
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