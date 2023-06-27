L'Equipe: Родриг Бьёбуа не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира

Защитник «Анадолу Эфес» Родриг Бьёбуа не попадёт в состав сборной Франции на чемпионат мира 2023 года, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 35-летний игрок не войдёт в окончательный список из 12 игроков и не сможет дебютировать за сборную. Ранее баскетболист отказался от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио, но позднее выразил надежду на то, что однажды сможет дебютировать за национальную команду и закрыть недостающую страницу в карьере.

В минувшем сезоне Евролиги 35-летний Бьёбуа принял участие в 30 матчах в составе турецкого клуба, в 25 из них выйдя на площадку в стартовом составе. Его средняя статистика за игру — 10,8 очка, 2,1 подбора и 2 результативные передачи.

Напомним, чемпионат мира по баскетболу – 2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, на Филиппинах и в Японии.