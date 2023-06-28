Тобиас Харрис: некоторые фанаты «Филадельфии» обменяли бы меня за коробку печенья

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Тобиас Харрис обратился к болельщикам команды, на фоне слухов о грядущем обмене игрока.
«Рядовые фанаты «Сиксерс» они бы уже обменяли меня на коробку печенья. Но они должны понимать, что в этом обмене они не получат форварда с ростом 205 сантиметров, который исполняет трёхочковые с эффективностью почти в 40%, который защищается против лучшего игрока команды соперников, который может набирать очки из поста, который может прорываться в краску и играет 70+ игр каждый сезон», — заявил Харрис в эфире телеканала NBC Sport Philadelphia.
В следующем сезоне по контракту Харрис будет получать $ 39 млн. Несмотря на дорогой контракт, Тобиас является по сути лишь четвёртой опцией команды. По итогам минувшего сезона форвард в среднем набирал 14,7 очков и 5,7 подборов.
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