Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов
Поделиться
Звёздный тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон показал, как он забивает данк с разворотом на 360 градусов.
Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов:
Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку. С того момента Зайон не принимал участия в играх.
Уильямсон был задрафтован «Нью-Орлеаном» под первым номером в 2019 году. В среднем за свою карьеру он набирает 25,8 очка, совершает семь подборов и 3,6 результативной передачи за игру.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июня 2023
-
12:02
-
11:56
-
11:43
-
10:51
-
10:23
-
09:54
-
09:49
-
09:41
-
07:46
-
07:17
-
06:38
-
06:05
-
05:23
-
00:52
-
00:15
-
00:00
- 27 июня 2023
-
22:58
-
22:30
-
22:00
-
21:36
-
20:55
-
20:11
-
20:05
-
19:44
-
19:15
-
18:50
-
18:27
-
18:00
-
17:18
-
16:46
-
16:09
-
16:04
-
15:30
-
15:05
-
14:45
Партнерский контент