Донован Митчелл: наша основная задача — выиграть чемпионат

Атакующий защитник, лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл рассказал о задаче, которую себе ставит его команда.
«Наша основная задача — это выиграть чемпионат. Именно с этой целью мы выходим на площадку. С командным успехом появляются и индивидуальные награды. Я уверен в том, что если мы будем играть хорошо как команда, то никто не останется без внимания.
В прошлом сезоне было много позитивных моментов. Понятно, что итоговый результат разочаровывает, ведь мы вылетели уже в первом раунде, но мы найдём способ стать лучше. Мне нравится наша команда», — приводит слова Митчелла Bleacher Report.
Напомним, в сентябре прошлого года «Юта Джаз» обменяла Митчелла в «Кавальерс» на Лаури Маркканена, Коллина Секстона, Очаи Агбаджи и несколько драфт-пиков первых раундов.
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