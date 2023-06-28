«Заставьте мир говорить о вас». Кендрик Перкинс обратился к Лилларду и Биллапсу

Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс обратился к главному тренеру и лидеру «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапсу и Дэмьену Лилларду соответственно.

«Я бросаю вызов Чонси Биллапсу и Дэмьену Лилларду, чтобы они собрали войска, вышли на площадку и сделали то, что сделали «Кингз» и «Хит»… Заставьте мир говорить о вас», — сказал Перкинс в эфире NBA Today.

Лиллард на протяжении всей своей 11-летней карьеры выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс». Недавно он вновь отметил, что больше всего ему хотелось бы стать чемпионом в составе «Портленда», а не в другой команде.

По мнению разыгрывающего, у клуба есть ресурсы для того, чтобы усилить состав для борьбы за титул. Но если руководство клуба не предпримет попыток по усилению состава, Лиллард может рассмотреть обмен в одну из команд, являющихся претендентом на титул.