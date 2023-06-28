«Время пришло». Руководители клубов НБА высказались по будущему Лилларда

В американских СМИ продолжается бурное обсуждение будущего звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда — в частности, после того, как в команду пришёл третий номер драфта-2023 Скут Хендерсон.
Так, журналист GQ Говард Бэк опубликовал материал, в котором поговорил с руководителями клубов НБА, выразившими уверенность в том, что Лиллард должен сменить клубную прописку либо этим летом, либо в течение следующего сезона.
«Я думаю, что в конечном итоге они обменяют его. Время пришло», — приводятся слова неназванного представителя клуба из Восточной конференции.
«Это похоже на брак по расчёту, в котором обе стороны, игрок и команда, не спешат требовать развода. Обе стороны хотят этого, обе стороны приветствовали бы это, но ни одна из сторон не хочет говорить об этом, поэтому мы продолжаем этот танец», — сказал неназванный руководитель клуба Западной конференции.
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