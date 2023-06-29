«Чикаго» продлил контракт с Николой Вучевичем на 3 года за $ 60 млн

«Чикаго Буллз» официально объявил о продлении контракта с 32-летним черногорским центровым Николой Вучевичем (211 см). Сообщается, что по новому соглашению за следующие три года баскетболист заработает порядка $ 60 млн.
Напомним, контракт Вучевича истёк по окончании сезона-2022/23 и уже 1 июля игрок мог стать неограниченно свободным агентом. Однако «Чикаго» начал переговоры о продлении ещё в конце мая. Команда не стала обменивать европейца в дедлайн, когда его ценность была бы максимальной, так что о намерении сохранить Вучевича можно было догадаться.
В минувшем регулярном сезоне НБА Никола Вучевич принял участие в 82 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, делая 11 подборов и 3,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52, трёхочковых — 34,9.
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