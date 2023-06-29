Бывший тренер «Вашингтона»: в «Финиксе» не ошиблись, подписав Била, это редкая возможность

Бывший главный тренер «Вашингтон Уизардс» Рэнди Уиттман высказался о переходе атакующего защитника Брэдли Била в «Финикс Санз». Уиттман не согласился с мнением, что «Санз» допустили ошибку, подписав ещё одного звёздного игрока, вместо того чтобы усилить скамейку запасных.

«Никто не может винить руководство «Финикс Санз» за то, что они это сделали. Это возможность, которая не всегда предоставляется, когда вы можете добавить кого-то вроде Брэдли Била, который всё ещё в расцвете карьеры, чтобы попытаться выиграть титул прямо сейчас. Нет, это не ошибка», — приводит слова Уиттмана Clutch Points со ссылкой на The Athletic.

Бил стал игроком «Финикс» в результате обмена из «Вашингтона». Столичная команда получила взамен разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Ландри Шамета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.