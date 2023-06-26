Брэдли Бил попрощался с болельщиками «Вашингтона»

Атакующий защитник Брэдли Бил обратился к болельщикам «Вашингтон Уизардс» после обмена в «Финикс Санз».

«Дорогой округ Колумбия. Написать это было нелегко. Это были удивительные 11 лет, и сложно осознать, что моё время здесь подошло к концу. Когда ты проводишь где-то более десяти лет, это место становится чем-то бóльшим, чем просто команда, за которую ты играешь. Оно становится частью тебя.

Я никогда не забуду день, когда «Уизардс» задрафтовали меня, потому что это был мой 19-й день рождения. 28 июня 2012 года! Я помню, как в детстве мы с братьями обсуждали, кто первым купит нашей маме дом её мечты. И когда моё имя назвали под номером 3, мы все просто обнялись — потому что знали, что это значит. Члены моей семьи пожертвовали столькими своими мечтами, чтобы помочь мне осуществить мою, «Вашингтон» также помог мне сделать мою мечту реальностью.

«Вашингтон» поверил в меня, выбрав под третьим номером. Я могу только попытаться отблагодарить за это доверие, и всё, что я могу сказать, это то, что я старался изо всех сил. И как человек, которым я был в команде, и как игрок, которым я был на площадке. Я чувствую, что мы привнесли в город совершенно новую энергию.

Воспоминания об этом месте останутся со мной навсегда», — приводит слова Била The Players' Tribune.