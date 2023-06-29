«Совершенно посторонний». «Голден Стэйт» наконец признал, что подписание Пула — ошибка

Зато известны условия нового контракта Кайри Ирвинга, а также написали немного про Дэмьена Лилларда.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 29 июня 2023 года от «Чемпионата».

«Уорриорз» хотели расторгнуть сделку на $ 123 млн». В «Голден Стэйт» пришло понимание по поводу Джордана Пула

Обозреватель The Athletic Тим Каваками в своём последнем материале высказался после обмена «Голден Стэйт Уорриорз» атакующего защитника Джордана Пула в «Вашингтон Уизардс». В рамках этой сделки стан калифорнийского клуба пополнил опытный разыгрывающий Крис Пол.

«Только после нескольких дней проверки стало ясно, что всё началось, когда «Уорриорз» решили для себя, что Джордан Пул — совершенно посторонний и неэффективный для состава. Это вопрос, который мог бы вызвать определённые последствия.

Джордан Пул и Руи Хатимура Фото: Harry How/Getty Images

«Уорриорз» хотели расторгнуть сделку на $ 123 млн, которую они заключили с Пулом восемью месяцами ранее, так как его игра в прошлом сезоне не соответствовала этой цене, особенно с учётом их ситуации с налогом на роскошь. «Уорриорз» знали, что Джордан захочет больше роли, и знали, что этого почти наверняка не произойдёт до тех пор, пока в команде будут Стефен Карри и Клэй Томпсон», — написал Каваками.

Журналист также отметил, что «Торонто Рэпторс» предлагал за Джордана Пула лёгкого форварда О Джи Ануноби, однако «Уорриорз» такая сделка не заинтересовала.

У Стефена Карри иное мнение: Стефен Карри: все ненавидят терять таких игроков, как Джордан Пул

Коллективное соглашение между Национальной баскетбольной ассоциацией и профсоюзом игроков лиги и звёздный уикенд

Авторитетный и многоуважаемый инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски поведал нам, что новое коллективное соглашение было подписано. Все 30 клубов НБА могут ознакомиться с полноценным документом на 676 страниц, вступающим в силу с 1 июля и действующим вплоть до конца сезона-2029/2030.

Также в НБА рассказали о «плюшках», которые предложены игрокам, участвующим в конкурсах звёздного уикенда и самом главном мероприятии. Так, команда, победившая в Матче всех звёзд НБА, получит $ 100 тыс., а проигравшая — $ 25 тыс.

Что касается Матча восходящих звёзд, то ситуация выглядит так: $ 25 тыс. — для победителя; $ 10 тыс. — проигравшей стороне. $ 105 тыс. получит чемпион конкурса по броскам сверху, $ 60 тыс. — лучший исполнитель трёхочковых бросков.

Повышает ли это мотивацию выкладываться на все 100%?

Опять Дэмьен Лиллард? Снова. Про встречу с Дрэймондом Грином и остальное

Тяжёлый форвард Дрэймонд Грин и звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» должны были сегодня встретиться в Портленде в каком-то ресторане. Об этом рассказал ведущий 620 Rip City Radio Дуайт Джейнс.

«Я получил сообщение, мол, Дрэймонд Грин сейчас в Портленде — он встретится с Дэймом в ресторане», — поделился Джейнс.

После того как в социальных сетях начали распространять сообщения Дуайта, тот, в свою очередь, опроверг серьёзность его публикаций, заявив, что ему пришло сообщение во время эфира, а он просто зачитал его.

Дрэймонд Грин и Дэмьен Лиллард Фото: Steph Chambers/Getty Images

Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», эксперт Бобби Маркс считает, что у «Сан-Антонио Спёрс» будут неплохие шансы на 32-летнего баскетболиста, если он решится сменить прописку.

«Если вообще когда-нибудь Дэмьен Лиллард станет доступным, ставлю на то, что «Сан-Антонио Спёрс» будет обладателем уайлд-кард», — выразил мнение Маркс.

Обозреватель Miami Heral Бэрри Джексон добавил, что руководство «Майами Хит» постарается задействовать опытного разыгрывающего Кайла Лоури в теоретической сделке с участием Дэмьена Лилларда.

Планы Кайри Ирвинга во время открытия рынка свободных агентов и условия его потенциального нового соглашения

Обозреватель ESPN Рамона Шелберн спросила у звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга о намерениях во время открытия рынка свободных агентов.

«Кайри Ирвинг намерен провести встречи с другими клубами, как только откроется рынок свободных агентов. Он хочет найти то место, которое может считать вторым домом и где проведёт остаток своей карьеры», — рассказала Рамона.

Согласно ESPN, «Даллас Маверикс» может предложить 31-летнему игроку пятилетний контракт на $ 273 млн.

По мелочи

«Филадельфия Сиксерс» собирается предложить разыгрывающему Джеймсу Хардену среднюю зарплату, превышающую опцию продления на сезон-2023/2024 ($ 35,6 млн), от которой игрок ранее отказался — Брайан Уиндхорст (ESPN).

«Атланта Хоукс» очень активна, клуб готов обменять практически каждого игрока, кроме звёздного разыгрывающего Трея Янга — Эдриан Войнаровски (ESPN).

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс» интересен лёгкий форвард Брюс Браун, ставший чемпионом НБА с «Денвер Наггетс», «Лейкерс» могут предложить игроку $ 12,3 млн в год — Майк Сингер (Denver Post).

Атакующий защитник Донте Дивинченцо, который ранее отказался от опции продления игрока, является трансферной целью «Миннесоты Тимбервулвз», «Чикаго Буллз» и «Детройт Пистонс» — Йен Бегли (SNY).

Тяжёлый форвард Кристиан Вуд в предстоящем межсезонье может стать игроком «Майами Хит» — Джейк Фишер (Yahoo Sports).

Центровой Брук Лопес — о своей будущей команде: «По правде говоря, мой выбор — в пользу «Сиэтла».

«Миннесота Тимбервулвз» и «Вашингтон Уизардс» обсуждали обмен с участием защитников Монте Морриса и Дилона Райта — Джон Кравчински (The Athletic).

Ожидается, что руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» позволит лёгкому форварду Кэмерону Реддишу стать неограниченно свободным агентом, «Портленд» сделал Матисса Тибулла ограниченно свободным агентом — Майкл Скотто (Hoopshype).

«Хьюстон Рокетс» готов изучить предложения по обмену лёгкого форварда Кеньона Мартина-младшего, тяжёлого форварда Усмана Гарубы и атакующего защитника Джоша Кристофера — Джейк Фишер (Yahoo Sports).

Команды, интересующиеся тяжёлым форвардом «Торонто Рэпторс» Паскалем Сиакамом, — «Атланта Хоукс», «Шарлотт Хорнетс», «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сакраменто Кингз» — Майкл Грейндж (Sportsnet).

Центровой Брук Лопес, лёгкий форвард Крис Миддлтон и тяжёлый форвард Джей Краудер, скорее всего, останутся в «Милуоки Бакс» — Марк Стайн.

Лёгкий форвард Юта Ватанабэ может стать игроком «Финикс Санз» — Марк Стайн.

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» О Джи Ануноби сменил агентство на CAA, ранее Ануноби сотрудничал с Klutch Sports — CAA Basketball.

«Лос-Анджелес Лейкерс» склоняется к тому, чтобы переподписать разыгрывающего Д'Анджело Расселла — Йован Бух (The Athletic).

Руководству «Портленд Трэйл Блэйзерс» в случае обмена с «Майами Хит» не интересны услуги атакующего защитника Тайлера Хирроу — Крис Мэнникс (Sports Illustrated).

Несмотря на слухи, «Кливленд Кавальерс» не обменивает разыгрывающего Дариуса Гарланда и атакующего защитника Донована Митчелла — Брайан Уиндхорст (ESPN).

«Индиана Пэйсерс» оценивает атакующего защитника Макса Страса в $ 48 млн в течение трёх лет — Марк Стайн.

«Лос-Анджелес Клипперс» принял решение не делать $ 21 млн атакующего защитника Эрика Гордона на следующий сезон гарантированными, игрок станет свободным агентом — Эдриан Войнаровски (ESPN).

«Даллас Маверикс» сделал контракт лёгкого форварда Реджи Баллока полностью гарантированным на сезон-2023/2024 ($ 10,5 млн) — Марк Стайн.

«Детройт Пистонс» сохранит лёгкого форварда Юджина Оморуи, воспользовавшись опцией продления на сезон-2023/2024 ($ 1,9 млн) — Джеймс Эдвардс (The Athletic).

Опции продления и квалификационные предложения

«Миннесота Тимбервулвз» не стала гарантировать $ 7,4 млн лёгкому форварду Торину Принсу на сезон-2023/2024, игрок станет неограниченно свободным агентом — Эдриан Войнаровски (ESPN).

«Сакраменто Кингз» принял решение сохранить лёгкого форварда Кесслера Эдвардса на следующий сезон, воспользовавшись опцией продления контракта на $ 1,9 млн — Эдриан Войнаровски (ESPN).

Разыгрывающий Тай Джером и лёгкий форвард Энтони Лэмб станут неограниченно свободными агентами, «Голден Стэйт Уорриорз» не стал выставлять игрокам квалификационные предложения — Энтони Слэйтер (The Athletic).

Лёгкий форвард Майлз Бриджес, тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон и разыгрывающий Тео Маледон стали ограниченно свободными агентами, «Шарлотт Хорнетс» выставил игрокам квалификационные предложения — Bleacher Report.

Центровой Пол Рид выйдет на рынок свободных агентов в качестве ограниченного после того, как «Филадельфия Сиксерс» выставила ему квалификационное предложение на $ 2,29 млн — Майкл Скотто (Hoopshype).

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