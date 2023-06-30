Эдриан Войнаровски: «Филадельфия» обменяет Джеймса Хардена

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден активировал опцию игрока на следующий сезон и будет обменян в другую команду.

По информации источника, Харден уже сыграл свой последний матч в составе «Филадельфии Сиксерс» и сейчас обсуждает с руководством возможный обмен в другой клуб. Сообщается, что «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Йорк Никс» заинтересованы в переговорах об обмене игрока.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

В минувшем сезоне «Филадельфия» дошла до четвертьфинала плей-офф НБА, где проиграла «Бостон Селтикс» — 3-4. Джеймс Харден был одним из игроков, которые подверглись критике после вылета из турнира.