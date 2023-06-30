Барнс подпишет трёхлетний контракт с «Сакраменто» на $ 54 млн

Лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Харрисон Барнс согласился заключить новый трёхлетний контракт с клубом на $ 54 млн, сообщает ESPN со ссылкой на агента игрока Джеффа Шварца из Excel Sports Management. В отсутствие соглашения игрок стал бы неограниченно свободным агентом.
31-летний Барнс стал одним из трёх игроков НБА в прошлом сезоне, который выходил с первых минут во всех 82 встречах регулярного чемпионата. В среднем он набирал по 15 очков за матч. Барнс реализовывал 55,3 % двухочковых бросков. В прошлом сезоне «Сакраменто» впервые сыграл в плей-офф НБА после 16-летнего отсутствия.
Барнс становился чемпионом лиги с «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2014/2015. В «Сакраменто» он перешёл в феврале 2019 года и с тех пор показывает среднюю результативность в 15,4 очка за матч.
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