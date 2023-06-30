ESPN: «Лос-Анджелес Лейкерс» интересуется Бруком Лопесом и Брюсом Брауном

«Лос-Анджелес Лейкерс» имеет право предложить контракт по неналоговому исключению среднего уровня. Среди претендентов на этот контракт являются центровой «Милуоки Бакс» Брук Лопес и лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Брюс Браун, сообщает ESPN.
Лопес провёл пять сезонов в «Милуоки», где, помимо того, что стал обладателем чемпионства в 2021 году, прошёл полную трансформацию как игрок. Если раньше Брук был отличным игроком из поста, но не отличавшимся хорошей защитой, то в «Бакс» он стал отличным исполнителем трёхочковых бросков, а также отличным оборонительным игроком в «краске».
Брюс Браун провёл минувший сезон, будучи лидером скамейки чемпионского «Денвера». Универсальный игрок закончил регулярный сезон, в среднем набирая 11,5 очка и 4,1 подбора.
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