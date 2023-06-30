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Эмил Райкович: Амат — разносторонний игрок, уверен, что он очень поможет нашему клубу

Эмил Райкович: Амат — разносторонний игрок, уверен, что он очень поможет нашему клубу
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал переход опытного французского форварда Амаду-Амат М`Байе в московский клуб.

«Амат – разносторонний игрок, доказавший своё мастерство на международном уровне, и я уверен, что он очень поможет нашему клубу. Он будет играть преимущественно на позиции четвёртого номера, где сможет «растягивать» оборону дальними бросками, а также созидать за счёт атак в проходах. Желаю, чтобы он быстро интегрировался в нашу семью и стал важной частью нашей команды», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Сегодня утром московский клуб объявил о переходе М`Байе. Соглашение с игроком продлится до лета 2024 года.

Игрок был частью французской сборной, которая взяла третье место на чемпионате мира — 2019, а также серебро на чемпионате Европы — 2022.

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