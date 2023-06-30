Эмил Райкович: Амат — разносторонний игрок, уверен, что он очень поможет нашему клубу

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал переход опытного французского форварда Амаду-Амат М`Байе в московский клуб.
«Амат – разносторонний игрок, доказавший своё мастерство на международном уровне, и я уверен, что он очень поможет нашему клубу. Он будет играть преимущественно на позиции четвёртого номера, где сможет «растягивать» оборону дальними бросками, а также созидать за счёт атак в проходах. Желаю, чтобы он быстро интегрировался в нашу семью и стал важной частью нашей команды», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.
Сегодня утром московский клуб объявил о переходе М`Байе. Соглашение с игроком продлится до лета 2024 года.
Игрок был частью французской сборной, которая взяла третье место на чемпионате мира — 2019, а также серебро на чемпионате Европы — 2022.
- 30 июня 2023
-
12:48
-
12:34
-
12:16
-
11:36
-
11:29
-
11:11
-
10:49
-
10:12
-
10:00
-
09:38
-
09:25
-
05:09
-
04:35
-
04:10
-
02:54
-
00:57
-
00:42
-
00:28
- 29 июня 2023
-
23:36
-
23:20
-
23:00
-
22:51
-
22:40
-
21:21
-
21:01
-
20:30
-
20:10
-
19:44
-
19:11
-
18:29
-
17:31
-
15:52
-
15:32
-
15:01
-
14:23