The Athletic: «Лейкерс», «Санз» и «Бакс» в числе команд, интересующихся Эриком Гордоном

«Лос-Анджелес Лейкерс», «Финикс Санз», «Миннесота Тимбервулвз», «Милуоки Бакс», «Мемфис Гриззлиз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» заинтересованы в подписании защитника Эрика Гордона, сообщает The Athletic.

Несколькими днями ранее «Лос-Анджелес Клипперс» отчислил Эрика Гордона, решив не использовать опцию в его контракте на следующий сезон. Активирование опции означило бы, что Гордон получал бы $ 21 млн. После освобождения от контракта баскетболиста «Лос-Анджелес» снизил потенциальную выплату по налогу на роскошь на $ 110 млн. Тем самым игрок стал свободным агентом.

Эрик был обменян в «Клипперс» из «Хьюстон Рокетс» в феврале 2023 года в результате трёхстороннего обмена с участием «Мемфис Гриззлиз». Гордон успел сыграть за команду из Лос-Анджелеса 22 матча, где в среднем набирал 11 очков, показывая отличную эффективность в бросках с дальней дистанции — 42,3%.