The Athletic: «Лейкерс», «Санз» и «Бакс» в числе команд, интересующихся Эриком Гордоном

«Лос-Анджелес Лейкерс», «Финикс Санз», «Миннесота Тимбервулвз», «Милуоки Бакс», «Мемфис Гриззлиз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» заинтересованы в подписании защитника Эрика Гордона, сообщает The Athletic.
Несколькими днями ранее «Лос-Анджелес Клипперс» отчислил Эрика Гордона, решив не использовать опцию в его контракте на следующий сезон. Активирование опции означило бы, что Гордон получал бы $ 21 млн. После освобождения от контракта баскетболиста «Лос-Анджелес» снизил потенциальную выплату по налогу на роскошь на $ 110 млн. Тем самым игрок стал свободным агентом.
Эрик был обменян в «Клипперс» из «Хьюстон Рокетс» в феврале 2023 года в результате трёхстороннего обмена с участием «Мемфис Гриззлиз». Гордон успел сыграть за команду из Лос-Анджелеса 22 матча, где в среднем набирал 11 очков, показывая отличную эффективность в бросках с дальней дистанции — 42,3%.
- 30 июня 2023
-
13:43
-
13:16
-
12:48
-
12:34
-
12:16
-
11:36
-
11:29
-
11:11
-
10:49
-
10:12
-
10:00
-
09:38
-
09:25
-
05:09
-
04:35
-
04:10
-
02:54
-
00:57
-
00:42
-
00:28
- 29 июня 2023
-
23:36
-
23:20
-
23:00
-
22:51
-
22:40
-
21:21
-
21:01
-
20:30
-
20:10
-
19:44
-
19:11
-
18:29
-
17:31
-
15:52
-
15:32