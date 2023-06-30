«Свободный агент»: Ливио Жан-Шарль готов продолжить выступать за ЦСКА
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Французский форвард Ливио Жан-Шарль проявил желание остаться в ЦСКА на следующий сезон, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Как сообщает источник, игроку комфортно играть за московский клуб.
«У армейцев есть возможность воспользоваться опцией выхода из контракта Ливио этим летом. Агент игрока ждёт ответа от армейцев и пока не ведёт переговоры с другими клубами», — сообщает телеграм-канал «Свободный агент.
В минувшем сезоне, ставший для ЦСКА бронзовым, Жан-Шарль в среднем набирал 10,4 очка, 4,6 подбора и 1,5 результативной передачи.
В 2013 году француз был выбран «Сан-Антонио Спёрс» в первом раунде под 28-м номером. Тем не менее игрок не сыграл ни одной встречи в основной команде, ограничившись лишь фарм-клубом в G-лиге.
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