Порзингис — о сложном обмене в «Селтикс»: это был сумасшедший день для меня

Новоиспечённый центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис рассказал, как переживал новости о трудностях, возникших с его переходом в новую команду.

«Это был сумасшедший день для меня. Я только хотел пойти спать, а потом увидел, что сделка сорвалась. В итоге я уснул лишь в 4 утра, так и не дождавшись новой сделки. Думал уже — будь что будет.

Когда я проснулся и увидел, что произошло, я стал очень счастливым. Я счастлив играть за очень хорошую команду, хочу помочь ей стать ещё лучше. Шанс оказаться в такой великой организации помог мне довольно быстро принять решение», — приводит слова Порзингиса ESPN.

Напомним, изначальная сделка с участием «Лос-Анджелес Клипперс» сорвалась. Лишь через несколько часов команды сформировали новый обмен уже с участием «Мемфис Гриззлиз».