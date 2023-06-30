Джо Маззулла: Порзингис поможет нам снизить давление на Брауна и Тейтума

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал, как тактически будет использоваться на площадке новоиспечённый центровой команды Кристапс Порзингис.

«С помощью него мы сможем облегчить занятость Эла Хорфорда и Роба Уильямса, мы можем играть в двух «больших», мы можем использовать Порзингиса в той же роли, как Хорфорда, как бы мы его ни использовали — он делает нашу команду лучше.

Его способность набирать очки в посте помогает нам снизить давление на Брауна и Тейтума. Он придаст новое измерение нашей атакующей системе», — приводит слова Маззуллы ESPN.

22 июня «Бостон» выменял Кристапса в результате сделки между тремя командами. После 6 июля 2023 года у латвийца есть право подписать контракт на два года и $ 77 млн. В противном случае он станет свободным агентом уже следующим летом.