Джо Маззулла: Порзингис поможет нам снизить давление на Брауна и Тейтума

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал, как тактически будет использоваться на площадке новоиспечённый центровой команды Кристапс Порзингис.
«С помощью него мы сможем облегчить занятость Эла Хорфорда и Роба Уильямса, мы можем играть в двух «больших», мы можем использовать Порзингиса в той же роли, как Хорфорда, как бы мы его ни использовали — он делает нашу команду лучше.
Его способность набирать очки в посте помогает нам снизить давление на Брауна и Тейтума. Он придаст новое измерение нашей атакующей системе», — приводит слова Маззуллы ESPN.
22 июня «Бостон» выменял Кристапса в результате сделки между тремя командами. После 6 июля 2023 года у латвийца есть право подписать контракт на два года и $ 77 млн. В противном случае он станет свободным агентом уже следующим летом.
- 30 июня 2023
-
15:09
-
14:40
-
13:43
-
13:16
-
12:48
-
12:34
-
12:16
-
11:36
-
11:29
-
11:11
-
10:49
-
10:12
-
10:00
-
09:38
-
09:25
-
05:09
-
04:35
-
04:10
-
02:54
-
00:57
-
00:42
-
00:28
- 29 июня 2023
-
23:36
-
23:20
-
23:00
-
22:51
-
22:40
-
21:21
-
21:01
-
20:30
-
20:10
-
19:44
-
19:11
-
18:29
-
17:31