В ЦСКА высказались о переходе французского форварда М'Байе

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала переход французского форварда Амаду-Амата М'Байе в московский клуб.

«Так получилось, что практически весь прошлый сезон мы провели без игрока на позиции четвёртого номера. Семён Антонов в начале сезона получил травму, а все остальные игроки, которые находились в нашем распоряжении, были комбо: 3–4 или 5–4. У нас не было возможности заменить Семёна, и поэтому весь прошлый год мы обходились своими силами. Так что, можно сказать, это первое наше приобретение.

Игрок прошёл школу большой команды. Потому что «Эфес» — победитель прошлого и позапрошлого розыгрышей Евролиги. В этом году они выиграли чемпионат Турции. Словом, М’Байе знает, что такое дух победителя. Он доказал свою состоятельность в матчах за большие команды. Мы очень довольны, что нам удалось подписать такого игрока.

У Антонова появился хороший конкурент на позиции четвёртого номера? Ну, я бы не сказала, что конкурент. Сменщик. Никто не может играть все сорок минут. Поэтому, напротив, надеюсь, оба игрока будут успешно друг друга чередовать», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Ранее ЦСКА объявил о подписании однолетнего контракта с М'Байе. 33-летний форвард провёл предыдущий сезон в турецком «Анадолу Эфес».