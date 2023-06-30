Стали известны команды, претендующие на чемпиона НБА Брюса Брауна
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Спортивный обозреватель Иэн Бегли сообщил, что лёгкий форвард Брюс Браун, отказавшийся от опции игрока в контракте с «Денвер Наггетс», намерен встретиться сразу с несколькими клубами после открытия рынка свободных агентов.
«Свободный агент Брюс Браун проведёт встречи с представителями таких команд, как «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс», «Индиана Пэйсерс», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» после открытия рынка свободных агентов», — написал Бегли в своём «твиттере».
Напомним, в минувшем сезоне «Денвер» впервые в своей истории стал чемпионом НБА. 26-летний Браун стал настоящим лидером команды со скамейки в завершившемся сезоне. В плей-офф он в среднем набирал 12 очков, делал четыре подбора и один перехват.
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