Стали известны команды, претендующие на чемпиона НБА Брюса Брауна

Спортивный обозреватель Иэн Бегли сообщил, что лёгкий форвард Брюс Браун, отказавшийся от опции игрока в контракте с «Денвер Наггетс», намерен встретиться сразу с несколькими клубами после открытия рынка свободных агентов.

«Свободный агент Брюс Браун проведёт встречи с представителями таких команд, как «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс», «Индиана Пэйсерс», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» после открытия рынка свободных агентов», — написал Бегли в своём «твиттере».

Напомним, в минувшем сезоне «Денвер» впервые в своей истории стал чемпионом НБА. 26-летний Браун стал настоящим лидером команды со скамейки в завершившемся сезоне. В плей-офф он в среднем набирал 12 очков, делал четыре подбора и один перехват.