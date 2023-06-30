Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны команды, претендующие на чемпиона НБА Брюса Брауна

Стали известны команды, претендующие на чемпиона НБА Брюса Брауна
Комментарии

Спортивный обозреватель Иэн Бегли сообщил, что лёгкий форвард Брюс Браун, отказавшийся от опции игрока в контракте с «Денвер Наггетс», намерен встретиться сразу с несколькими клубами после открытия рынка свободных агентов.

«Свободный агент Брюс Браун проведёт встречи с представителями таких команд, как «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс», «Индиана Пэйсерс», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» после открытия рынка свободных агентов», — написал Бегли в своём «твиттере».

Напомним, в минувшем сезоне «Денвер» впервые в своей истории стал чемпионом НБА. 26-летний Браун стал настоящим лидером команды со скамейки в завершившемся сезоне. В плей-офф он в среднем набирал 12 очков, делал четыре подбора и один перехват.

Материалы по теме
Порзингис — о сложном обмене в «Селтикс»: это был сумасшедший день для меня
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023