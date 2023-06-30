Дрэймонд Грин составил свою пятёрку главных трэштокеров НБА

Форвард Дрэймонд Грин, отказавшийся от опции игрока в контракте с «Голден Стэйт Уорриорз» на следующий сезон, назвал пятёрку главных трэштокеров среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Результаты опроса приводит Clutch Points со ссылкой на Bleacher Report.

На первое место он поставил себя, на второе — разыгрывающего «Чикаго Буллз» Патрика Беверли, на третью строчку Грин поместил форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта. Далее идут разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук и разыгрывающий Крис Пол, перешедший в это межсезонье в «Голден Стэйт».

Дрэймонд Грин, как ожидается, подпишет новый контракт с «Уорриорз». Ранее инсайдер Марк Стейн сообщал, что клуб приготовил для него предложение о трёхлетнем контракте. 33-летний Грин является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт».