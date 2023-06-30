Сергей Елевич — о переходе М'Байе: ЦСКА начинает селекцию, игрок из «Эфеса» — это хорошо
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Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал переход французского форварда Амаду-Амата М'Байе в московский ЦСКА.
«Ну, начинает уже потихонечку ЦСКА прикупать игроков, начинает селекцию. Армейцы, конечно же, не будут просто так кого‑то брать. Они подписывают игроков с позиции того, кто им действительно нужен, кто поможет команде. То, что М'Байе играл в «Эфесе», это хорошо. Это тоже топовый клуб, и он тоже просто так игроков не берёт. У них в команде всегда выступают игроки, нужные с позиции результата, готовые добиваться его», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».
Ранее ЦСКА объявил о подписании однолетнего контракта с М'Байе. 33-летний форвард провёл предыдущий сезон в турецком «Анадолу Эфес».
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