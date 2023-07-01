Дмитрий Узинский: только в отпуске по-настоящему понимаю, что значит быть отцом, это круто

Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский рассказал, как проводит отпуск. Семь месяцев назад в семье 29-летнего баскетболиста родился сын.

«Именно сейчас, когда нет разъездов, тренировок, матчей, я по-настоящему понимаю, что значит быть отцом. Мы с супругой всё время проводим вместе с Яном. Это круто и настоящий кайф. Мы приехали на отдых в Таиланд. Тут нам всем хорошо. Таиланд, если не спешить в туристические центры, сам по себе тихий и размеренный. Фрукты, океан, всё утопает в зелени – что ещё нужно для семейного отдыха!

Баскетбол на паузе? Сезон был длинный, довольно энергозатратный. Эмоционально по его окончании уже батарейки подсели. Точно нужна была пауза, чтобы сделать хорошую перезагрузку. Но форму пробежками и зарядкой, конечно, поддерживаю. Наш тренер по физической подготовке Алехандро Гарсия всем раздал домашнее задание. Выполняем. И вот сейчас потихоньку приходит ощущение, что уже и мяч скоро нужно брать. Так что до скорой встречи – говорю и партнёрам по команде, и Локосемье! Всем привет!» — приводит слова Узинского официальный сайт краснодарского клуба.