Дрэймонд Грин подпишет новый четырёхлетний контракт с «Голден Стэйт»
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Тяжёлый форвард Дрэймонд Грин договорился о новом контракте с «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
По его информации, баскетболист подпишет соглашение с командой из Сан-Франциско сроком на четыре года. Игрок заработает порядка $ 100 млн. Отмечается, что сделка включает опцию игрока на четвёртый сезон.
В минувшем розыгрыше плей-офф Грин принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при реализации бросков с игры 46,2%, трёхочковых — 25%. Ранее сообщалось, что Дрэймонд рассматривает вариант с выходом на рынок свободных агентов, отказавшись от опции продления контракта на сезон-2023/2024, за который он заработает $ 27,56 млн.
Рынок свободных агентов НБА. LIVE:
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