Кайри Ирвинг продолжит карьеру в «Далласе»

Звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг продолжит карьеру в «Даллас Маверикс». По данным The Athletic, 31-летний баскетболист согласился на трёхлетний контракт на $ 126 млн с опцией в последнем сезоне.
Ирвинг был обменян в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в феврале. С тех пор он провёл за техасцев 20 матчей и набирал 27 очков, делал 5,0 подбора, 6,0 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. По окончании сезона баскетболист находился в статусе свободного агента.
Всего в минувшем сезоне НБА защитник принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял 11-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф. В 2016 году Ирвинг становился чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс».
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