Женские сборные Китая, Японии, Австралии и Новой Зеландии попали на отбор ОИ-2024

На проходящем в Австралии Кубке Азии по баскетболу среди женщин определились четыре участника полуфинальных матчей, которые забронировали себе участие в межконтинентальных отборочных турнирах на Олимпийские игры — 2024.
Ими стали Китай и Япония, которые выиграли соревнования в своих группах, а также Австралия и Новая Зеландия, победившие в матчах за выход в 1/2 финала Южную Корею и Филиппины соответственно.
Эти четыре сборные присоединились к Бельгии, Испании, Венгрии, Сербии, Германии и Франции, которые попали на межконтинентальный отбор на ОИ по итогам Евробаскета-2023. В дальнейшем состав участников олимпийской квалификации пополнят четыре сборные из Америки и две из Африки.
Межконтинентальные отборочные турниры у женщин на ОИ-2024 запланированы на февраль следующего года. В них примут участие 16 сборных. На турнирах будет разыграно 10 мест на Играх в Париже. При этом француженки выступят в олимпийской квалификации, несмотря на то что имеют гарантированное место на ОИ в качестве страны-хозяйки турнира.
Кроме Франции, на данный момент на ОИ квалифицировалась только сборная США как чемпион мира – 2022. Несмотря на это, американки также имеют возможность попасть на межконтинентальный отбор к Играм-2024.
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