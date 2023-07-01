Эдриан Войнаровски: Ванвлит переходит в «Хьюстон Рокетс»

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил об очередной сделке: разыгрывающий Фред Ванвлит подписал контракт с «Хьюстон Рокетс». Сумма соглашения будет составлять $ 140 млн за три года.

Фред провёл семь сезонов в «Торонто», где смог выиграть чемпионство в 2019 году, а также вырасти из глубокого запасного в основного разыгрывающего команды. Также Ванвлит отметился попаданием на Матч всех Звёзд в 2022 году.

«Хьюстон» находится в процессе перестройки. В минувшем сезоне «Рокетс» заняли лишь 14 место в Западной конференции, одержав 22 победы при 60 поражениях. Новый тренер команды Име Удока нацелен улучшить результаты команды.

В минувшем сезон Ванвлит набирал в среднем 19,3 очка, 4,1 подбора и 7,2 результативные передачи.