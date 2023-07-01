Деррик Роуз заключил соглашение с «Мемфисом»

Бывший MVP лиги (2011) Деррик Роуз заключил двухлетнее соглашение с «Мемфис Гриззлиз», сообщает инсайдер Эдриан ESPN Войнаровски.

Ветеран НБА заключил соглашение с «мишками» после того, как провёл три предыдущих сезона в Нью-Йорке, где превратился из лидера скамейки в человека, которого боятся выпускать на площадку. В предыдущем сезоне он набирал в среднем 5,6 очков.

Именно поэтому «Гриззлиз» видят в Роузе, в первую очередь, лидера раздевалки. В минувшем плей-офф «Мемфис» остановился на стадии первого раунда, где не смог пройти «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии со счётом 1-4.

Роуз является самым молодым обладателем награды MVP. В 21 год он был лидером команды, которая доминировала в Восточной конференции, показывая результат лучше, чем большое «трио» в «Хит».