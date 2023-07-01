«Майами Хит» обменял Виктора Оладипо в «Оклахома-Сити Тандер»

«Майами Хит» обменяли защитника Виктора Оладипо в «Оклахому-Сити Тандер». Тем самым, команда из Флориды избавилась от необходимости платить $ 9 млн игроку, который является нерегулярной частью ротации. Также «Хит» создали торговое исключение на ту же сумму, с помощью которой команда может предложить контракт другому игроку.
Оладипо провёл неплохой минувший регулярный сезон, где в среднем набирал 10,7 очков и 3,5 результативные передачи. Во время первого раунда плей-офф игрок получил травму и в итоге не смог помочь команде в её путешествии до финала НБА.
Карьеру игрока испортили тяжёлые травмы. В «Индиане» баскетболист смог дважды поучаствовать на Матче всех Звёзд, в том числе получив награду «самый прогрессирующий игрок» по итогам сезоне 2017/2018.
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